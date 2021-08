Streit zwischen Rollerfahrer und Fußgänger eskaliert - 37-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ludwigshafen. Ein Rollerfahrer und ein Fußgänger sind am frühen Sonntagmorgen in Hemshof in Streit geraten und haben sich geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, trafen der 37-jährige Passant und der 31-jährige Rollerfahrer in der Jakob-Binder-Straße aufeinander. Der Streit eskalierte und der Fußgänger wurde in der Auseinandersetzung durch einen Stock an der Stirn verletzt. Der Rollerfahrer wurde bei der Schlägerei so stark verletzt, dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus bringen musste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/96322 22 zu melden.

