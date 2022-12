Streit zwischen Gästen und Barbetreiber: Schlägerei in Schifferstadt

Schifferstadt. Am späten Sonntagabend ist ein Streit zwischen dem Betreiber einer Bar und drei Gästen in der Hauptstraße in Schifferstadt eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 32-jähriger Gast aus Schifferstadt zwei anderen Gästen ins Gesicht. Zuvor hatte der Barbetreiber die zwei Gäste der Bar verwiesen, der 42- und der 23-Jährige ignorierten die Aufforderung jedoch. Daraufhin mischte sich der dritte Gast ein und der Streit eskalierte. Die zwei Gäste verletzten sich bei der Schlägerei leicht im Gesicht.

