Streit zwischen Ehepaaren eskaliert in Ludwigshafen – drei Verletzte

Ludwigshafen. Zwei Ehepaare haben sich in Ludwigshafen am Samstagnachmittag nach einem Streit gegenseitig angegriffen. Nach Angaben der Polizei hätten sich die beiden Ehefrauen zuvor zur Schlichtung ihres Streites getroffen. Der Streit eskalierte sobald die Männer dazu kamen. Einer der Ehemänner holte einen Holzstock aus seinem Fahrzeug und seine Ehefrau brachte eine Metallstange aus der Wohnung, bevor beide mit ihren Waffen auf das andere Ehepaar einschlugen. Nachdem die bewaffnete Ehefrau durch ihre weibliche Kontrahentin entwaffnet werden konnte, schlug der Ehemann der Letzteren wiederum mit der Metallstange auf die beiden anderen Ehepartner ein. Letztlich mussten drei der vier Beteiligten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden gegen alle Beteiligten eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1