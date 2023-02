Streit zwischen E-Scooter-Fahrer und Autofahrer in Ludwigshafen eskaliert

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer ist am Sonntag in Ludwigshafen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 37-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr in der Siemensstraße aneinander. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und gegenseitigen Körperverletzungen.

Die Polizei stellte bei der Aufnahme des Falls bei dem E-Scooter-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Außerdem zeigte sich, dass der E-Scooter nicht den erforderlichen Versicherungsschutz hatte. Der 50-Jährige kam für eine Blutprobe mit auf die Polizeidienststelle. Dort reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Führerscheinstelle prüft, ob er seinen Führerschein zukünftig behalten darf.