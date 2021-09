Streit wegen Impfnachweis

Ludwigshafen. In einer Ludwigshafener Apotheke ist es zu einer Auseinandersetzung wegen eines Impfnachweises gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 40-Jähriger am Dienstag gegen 8 Uhr in der Einrichtung in der Hohenzollernstraße einen digitalen Impfnachweis erhalten. Da es aber Unstimmigkeiten bei seinen Dokumenten gab, wurde er an die Impfstelle verwiesen. Es folgte eine Diskussion, die der 45 Jahre alte Inhaber der Apotheke beenden wollte, indem er den Kunden zum Gehen aufforderte. Im weiteren Verlauf stieß der 40-Jährige den Inhaber gegen den Brustkorb, so dass dieser in ein Regal stürzte. Laut Polizei wurde er nicht verletzt. Der Täter wurde kurz darauf in der Industriestraße angetroffen. Er sagte, er habe den 45-Jährigen nur von sich stoßen wollen, da dieser auf ihn zugelaufen sei. jei

