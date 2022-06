Streit vor Diskothek - 25-Jähriger mit Gehirnerschütterung

Ludwigshafen. Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen in eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Ludwigshafen einschreiten müssen. Wie diese mitteilt, entwickelte sich ein Streit zwischen der Security des Clubs und drei Männern zwischen 20 und 29 Jahren, denen der Zutritt verwehrt wurde. Dabei erlitten einer der Mitarbeiter der Diskothek und einer der drei Männer leichte Verletzungen. Ein 25-Jähriger wurde mit dem Verdacht einer leichten Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht.

