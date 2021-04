Streit um zugeparkten Fahrradweg eskaliert

Ludwigshafen. Ein auf einem Radweg abgestelltes Auto führte zu einem Streit, der am Ende in Strafanzeigen mündete. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer beschwerte sich am Donnerstag über einen 44-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug den Radweg in der Bruchwiesenstraße blockierte, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige verteidigte sich und beleidigte den Fahrradfahrer. Als der Autofahrer losfahren wollte, war der Streit für den Fahrradfahrer noch nicht geklärt. Er stellte sich vor das Auto, um ihn am Wegfahren zu hindern, schlug auf die Motorhaube und hinterließ dabei eine Delle. Die Polizei erhob Anzeigen wegen Beleidigung Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

