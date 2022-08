Streit um Pfand endet in Ludwigshafen mit Schlag ins Gesicht

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen zwei Personen ist am Montagabend in einem Supermarkt in Ludwigshafen eskaliert. Nach Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr in der Oderstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 61-Jährigen und einem 33-Jährgen, der sich zusammen mit seinem Bekannten im Supermarkt befand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergrund der Streitigkeiten waren Unstimmigkeiten am Pfandautomaten. Der 61-Jährige schlug dem 33-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Streit um Parksituation in Ludwigshafen eskaliert - Mann ins Gesicht geschlagen Mehr erfahren Blaulicht Streit auf Kerwe in Ludwigshafen endet mit Körperverletzung Mehr erfahren