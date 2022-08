Streit um Parksituation in Ludwigshafen eskaliert - Mann ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männer ist am Montagmittag in Ludwigshafen eskaliert. Grund für den Streit war nach Angaben der Polizei, dass ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug vor einer Einfahrt in der Saarlandstraße parkte. Ein 43-Jähriger sprach den Mann an, da er in die Einfahrt fahren wollte. Es kam zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt.

Das Auto des Unbekannten rollte währenddessen mangels Sicherung auf ein geparktes Fahrzeug. Der Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Tätowierungen an beiden Armen, braune Haare mit grauen Strähnen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.