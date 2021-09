Streit um Musikwunsch in Kneipe eskaliert - zwei Personen verletzt

Ludwigshafen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier unbekannten Männern haben sich zwei Männer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Streit eskaliert.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr entwickelte sich in einer Kneipe in der Schützenstraße in Ludwigshafen aufgrund verschiedener Musikwünsche ein Streit zwischen vier unbekannten Männern und einem weiteren Gast. Dieser eskalierte so weit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, wodurch eine Person eine Platzwunde an der Stirn und eine weitere Person durch den Einsatz von Reizgas Verletzungen an den Augen davontrug. Sie mussten beide in Krankenhäuser verbracht werden. Die vier Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizeibeamten fußläufig flüchten. Da zu den Tätern bisher nur wenig bekannt ist, werden Zeugen, die nähere Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen unter der Nummer 0621/9632122 in Verbindung zu setzen.