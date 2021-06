Streit mit mehreren Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Nach Auskunft der Polizei ist es in Ludwigshafen am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Dessauer Straße und der Kanalstraße gekommen. Im Laufe des Geschehens wurden ein 46-Jähriger, eine 40-Jährige und eine 14-Jährige verletzt. Das Motiv und der Tathergang sind unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Aussagen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2222 oder per E-Mail an die Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.