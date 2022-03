Streit in Ludwigshafener Einkaufsmarkt

Ludwigshafen. In einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße ist es am Mittwoch zu einem handfesten Streit zwischen Kunden gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge gerieten ein 25-Jähriger und seine 49-jährige Mutter mit einem 33-Jährigen an der Backstation eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße in einen Streit. Die 49-Jährige hatte beim Herausnehmen von Papiertüten zur Verpackung von Brötchen und Brot einige der Tüten auf den Boden fallen lassen und diese im Anschluss wieder zurück ins Regal gelegt. Als der 33-Jährige sie daraufhin ansprach, dass dies unhygienisch sei und die 49-Jährige die Tüten besser in den Mülleimer werfen solle, erklärte die 49-Jährige, dass ihn das nichts anginge. Zudem beleidigte der 25-Jährige ihn, woraufhin der 33-Jährige den 25-Jährigen beleidigte. Daraufhin stieß der 25-Jährige den 33-Jährigen, so dass dieser auf den Boden fiel und sich verletzte. Dem Markleiter ist es gelungen, nachdem er auf den Streit aufmerksam wurde, die Situation zu beruhigen.

