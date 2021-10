Streit in Ludwigshafen eskaliert - Pfefferspray kommt zum Einsatz

Ludwigshafen.

Bei einem Streit zwischen vier Beteiligten hat eine Person am frühen Sonntagmorgen zum Pfefferspray gegriffen. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte es zwischen den Personen im Alter von 17 und 20 Jahren gegen 5 Uhr in der Maxstraße in Ludwigshafen. Ein Zeuge bekam den Vorfall mit und verständigte die Polizei. Durch das Pfefferspray klagten drei Personen über Atemwegsreizungen. Noch ist unklar, wer das Pfefferspray eingesetzt hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 bei der Polizei zu melden.