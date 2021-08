Streit in Ludwigshafen eskaliert mit einem Messerangriff

Ludwigshafen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am späten Samstagabend in Ludwigshafen sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 23 Uhr in einer Lokalität in der Bliesstraße zu einem Streit zwischen vier bislang unbekannten Männern (alle etwa 20 bis 35 Jahren, etwa 170 cm, wenig Haar). Im Laufe des Abends sollen verbale Streitigkeiten zwischen den vier Männern und einer Personengruppe an einem benachbarten Tisch entstanden sein, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet hätten. Hierbei sei ein bisher unbekannter Geschädigter durch die unbekannten Täter geschlagen worden, woraufhin zwei Männer (40 und 50 Jahre alt) dazwischen gegangen seien.

Im Zuge des Gerangels hätte einer der unbekannten Täter dem 50-jährigen Geschädigten gegen die rechte Gesichtshälfte geschlagen. Weiterhin habe ein unbekannter Täter ein Messer gezogen und auf den 40-jährigen Geschädigten eingewirkt, welchem dadurch mehrere Stiche im Oberkörper/Beckenbereich zugefügt wurden. Im Anschluss seien die unbekannten Täter umgehend geflüchtet. Der 40-jährige Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-21 22 zu melden.