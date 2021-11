Ludwigshafen. Bei einer eskalierenden Auseinandersetzung ist ein 39 Jahre alter Mann in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff ein 28 Jahre alter Mann am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße zum Messer. Dabei verletzte sich der 39-Jährige leicht an der Hand. Die hinzugerufenen Beamten nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/9632 222 zu melden.

