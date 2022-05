Streit in Dönerladen in Ludwigshafen - Mann durch Reizgas verletzt

Ludwigshafen. In einem Dönerladen in der Ludwigshafener Innenstadt haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht zwei junge Männer gestritten, wobei einer der Männer Reizgas anwendete. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 21-Jährige starke Reizungen der Bindehäute. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei und konnte auch nicht in einer Fahndung aufgegriffen werden. Nach Angaben der Polizei war er männlich, zwischen 20 und 23 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er hatte dunkles Haar und trug ein dunkles T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632122 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1