Streit in der Straßenbahn nach Ludwigshafen – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Ludwigshafen. Personen haben sich am Samstagmittag in einer Straßenbahn nach Ludwigshafen gestritten und fremde Fahrgäste beleidigt, dadurch wurde der Betrieb der Bahn sogar beeinträchtigt. Wie die Polizei mitteilt, brach der Streit gegen 12.40 Uhr in der Linie 4 Richtung Oggersheim auf dem Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim aus. Während die Unbekannten mehrere Fahrgäste beleidigten, war der Straßenbahnbetrieb durch das Ereignis für rund 15 bis 20 Minuten beeinträchtigt. Die Polizei bittet nun, Geschädigte und Zeugen, sich unter der bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Rufnummer 0621 963 2403 zu melden.

