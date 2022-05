Streit in Bus eskaliert - Jugendliche getreten und geschubst

Ludwigshafen. Am Freitag gegen 12 Uhr sind drei Jugendliche in einem Bus der Buslinie 75 miteinander in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, mischte sich eine 49-jährige Frau sowie eine weitere, bislang unbekannte Begleitperson in den Streit ein und begannen die Jugendlichen zu beleidigen.

Hierbei kam es im weiteren Verlauf zu einem Handgemenge, bei dem zwei Jugendliche durch die bislang unbekannte Person getreten und geschubst wurden. Die Person entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Personen die sich zum genannten Zeitpunkt in besagtem Bus befunden haben und Angaben zur Sache machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei Ludwigshafen melden.

