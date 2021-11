Streit eskaliert - Schlägerei mit zehn Beteiligten am Eisstadion in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen-Süd. Bei einem eskalierenden Streit am Eisstadion in Ludwigshafen-Süd sind zwei Personen am Freitagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.15 Uhr auf der Eisfläche in der Saarlandstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zehn Personen. Auf einen 13 Jahre alten Jungen aus Ludwigshafen wurde hierbei eingeschlagen, wobei er sich leicht verletzte. Mitarbeitende des Eisstadions verwiesen die Personengruppe anschließend aus der Halle. Der Streit ging dann vor dem Stadioneingang weiter. Hierbei wurde ein 16-Jähriger aus Ludwigshafen durch drei weitere Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren angegriffen. Der 16-Jährige konnte sich jedoch ohne Verletzungen losreißen und weglaufen.

Im weiteren Verlauf schlugen die drei Randalierer noch auf einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen unter anderem mit einem Shisha-Schlauch ein. Der Junge erlitt dadurch eine Schnittwunde an der Wange. Als die Polizei vor Ort eintraf, lief ein Großteil der Gruppe davon. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten die Täter angetroffen und festgenommen werden. Von allen Beteiligten wurden die Eltern verständigt und holten ihre Kinder vor Ort ab. Die drei Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.