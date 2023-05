Streit eskaliert in Ludwigshafen: Mann mit Messer verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Streit in Ludwigshafen hat ein 51-jähriger Mann am Montagabend versucht, einen 41-Jährigen zu erstechen. Nach Angaben der Polizei sollen beide Männer zuvor in der Kerschensteinerstraße in einen Streit geraten sein. Der Streit eskalierte, als der 51-Jährige versuchte, den 41-Jährigen mit einem Messer anzugreifen. Dabei wurde Letzterer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

