Ludwigshafen. Die beiden riesigen Tölpel zeichnen sich in einem hellen Grauton schon deutlich ab. Kopfüber scheinen sie aus einem dichten Pflanzengewirr auf ein Wasserloch zuzustürzen. Verworrene Wurzeln ranken in den blauen Kreis, der von einem hellgrünen überlagert wird. Julia Heinisch, Künstlerinnenname Video, steht mit Sonnenbrille, Atemschutzmaske und Spraydose in der Hand auf einem

...