Straßensozialarbeit der Stadt Ludwigshafen erhält „Parti(zipations)Mobil“

Ludwigshafen. Einige größere Spenden haben es möglich gemacht: Seit Kurzem verfügt die Straßensozialarbeit der Stadt Ludwigshafen über ein „Parti(zipations)Mobil“. Mit dem umgebauten Verkaufsanhänger können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßensozialarbeit noch besser und auch niedrigschwellig über ihre Arbeit informieren und Projekte mit Jugendlichen anbieten. Unterstützt wurde die Anschaffung des „Parti(zipations)Mobils“ durch Spenden der Aktion 72, des Fördervereins „Haus des Jugendrechts“ sowie der BB-Bank.

Die offizielle Übergabe des „Parti(zipations)Mobils“ erfolgt am Mittwoch, 6. Juli, 11 Uhr, auf dem Vorplatz des Jobcenters, Berliner Straße 23a. Dort informieren an diesem Tag die Straßensozialarbeit und die Jugendberufsagentur über ihre Angebote. Anwesend sind auch Vertreter der Spenderorganisationen.

Das Mobil soll unter anderem bei Beteiligungsprojekten mit Jugendlichen eingesetzt werden. Hierbei geht es darum, die jungen Menschen als Experten ihrer Lebenswelt zu sehen und mit ihnen gemeinsam Projekte im Rahmen der Straßensozialarbeit zu entwickeln. Auf diese Weise entstehen Projekte, die den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechen und durch deren Eigenaktivität maßgeblich mitgestaltet werden. Das „Parti(zipations)Mobil“ bietet somit eine sehr einfache Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen.

Geschützter Raum

Mit Hilfe des „Parti(zipations)Mobils“ kann zudem die aufsuchende Arbeit in den einzelnen Stadtteilen unterstützt werden, indem der Anhänger als mobile Anlaufstelle für Beratungsgespräche einen geschützten Raum bietet.

Mit dem „Parti(zipations)Mobil“ ist es möglich, in den Stadtteilen und an markanten öffentlichen Plätzen Präsenz zu zeigen und die Straßensozialarbeit und ihre Angebote vorzustellen. Weiterhin kann der Anhänger im Rahmen von Präventionsaktionen und Informationsveranstaltungen eingesetzt werden. Mögliche Themen hierfür sind beispielsweise Alkoholprävention, Drogenprävention, Extremismus, Gewalt oder Mobbing. Diese sollen in Kooperation mit der Fachstelle angeboten werden. Auf diese Weise können erste Kontakte zur Fachstelle erfolgen und mögliche Ängste und Hemmungen abgebaut werden. Auch bei Festen kann der Anhänger zum Einsatz kommen.

In Ludwigshafen unterstützen sechs Straßensozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene. In ihren Stadtteilen stehen sie den jungen Menschen auf der Straße, an deren Treffpunkten oder in ihrem Stadtteilbüro zu Gesprächen zur Verfügung und haben ein offenes Ohr für deren Sorgen und Probleme. Ihre pädagogische Arbeit beruht dabei auf Freiwilligkeit und erfolgt, wenn gewünscht, auch anonym.