Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit - Straßenmusikfestival in der Innenstadt zieht viele Zuschauer an / Vom Blasorchester über Klassik bis Rap alles vertreten Straßenmusikfestival in Ludwigshafen zieht viele Zuschauer an

Sieben Herren in roten Anzügen – die Marching Band Brass 2Go – zogen vor der Rhein-Galerie die Aufmerksamkeit auf sich. © Thomas Tröster