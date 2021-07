Straßenfest abgesagt

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen am Freitag wieder unter die 20er-Marke gefallen und lag aktuell bei 18. 72 Menschen sind derzeit von Sars-CoV 2 infiziert. Trotz der einigermaßen entspannten Lage hat sich die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine entschieden, das Straßenfest und den Umzug zur Oggersheimer Kerwe abzusagen. Das teilte Vorsitzender Andreas Unger am Freitag mit. Die Entwicklung sei nur schwer abzuschätzen, sagte er. Die Entscheidung sei in enger Absprache mit den hauptsächlich beteiligten Vereinen getroffen worden. Mit der Bekanntgabe der Absage reiht sich Oggersheim ein in die Absagen in anderen Ludwigshafener Stadtteilen, wie etwa Edigheim und Maudach. sal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1