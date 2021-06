Straßenbahnen fahren nach Störung wieder auf regulärem Fahrweg

Ludwigshafen. Nach einer Störung an der Haltestelle Rathaus in Ludwigshafen am Samstagabend fahren die Straßenbahnen wieder auf dem Regelweg. Wie die Rhein-Neckar Verkehr GmbH auf Twitter mitteilte, wurde das Problem noch am Abend behoben. Folgeverzögerungen seien möglich.

Während der Störung wurden die Bahnen der Linien 6, 6a und 7 umgeleitet. Für den betroffenen Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Oppau wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Es kam zu Verspätungen und Fahrtausfällen.

#Achtung #Störung #LU Aufgrund einer Störung an der (H) LU Rathaus müssen die #L6 #L6A #L7 umgeleitet werden. Es kommt zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Für den entfallenden Abschnitt Berliner Platz <> Oppau ist ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet. pic.twitter.com/NBaQmMq48A — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) June 26, 2021