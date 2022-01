Straßenbahn stößt in Ludwigshafen mit Fußgänger zusammen

Ludwigshafen. Eine Straßenbahn ist am Samstagabend in der Wredestraße mit einem 21-jährigen Fußgänger kollidiert. Nach Angaben der Polizei soll der 21-Jährige die Straßenbahn nicht bemerkt haben, da er durch seine Kopfhörer Musik hörte. Der junge Mann gab auf Nachfrage des Straßenbahnfahrers an nicht verletzt zu sein, informierte aber später den Rettungsdienst und ließ sich medizinisch behandeln. Da der genaue Unfallhergang nicht bekannt ist, werden Zeugen gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1