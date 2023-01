Ludwigshafen. Unbekannte haben am Freitagabend gegen 19.50 Uhr die Scheibe einer Straßenbahntür der Linie 7 in der Bad-Aussee-Straße in Ludwigshafen beschädigt. Nach Angaben der Polizei zerbarst die Scheibe und verletzte einen 42-jährigen Fahrgast dabei am Auge. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Augenklinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.