Straße in Ludwigshafen wegen Straßeneinbruchs gesperrt

Ludwigshafen. Die Straße Am Schlosskanal in Ludwigshafen-Oggersheim ist seit Dienstagmittag wegen eines Straßeneinbruchs gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Sperrung zwischen der Rheinecke und der Prälat-Caire-Straße für mindestens zwei Wochen bestehen bleiben. Umleitungen sind ausgeschildert. Wie es zu dem Straßeneinbruch kam, wird derzeit untersucht, teilte die Stadt Ludwigshafen auf Anfrage mit.

Zweiter Vorfall binnen einer Woche

Bereits am Mittwoch, 7. September, ist die Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen-Gartenstadt eingebrochen. Sie ist seitdem zwischen der Sinsheimer Straße und Schlesier Straße vollständig für den Verkehr gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr in dem Bereich wird über die Kärtner Straße umgeleitet. Auch zu dieser Sperrung sind Umleitungen ausgeschildert.

