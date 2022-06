Stolpersteine in Ludwigshafen gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Montag Stolpersteine in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter insgesamt fünf Stolpersteine in der Geibelstraße im Zeitraum zwischen 2 Uhr nachts und acht Uhr früh.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stolpersteine hatten nach Polizeiangaben einen Gesamtwert von 660 Euro. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Stolpersteine sind 10 x 10 cm groß, aus Beton gegossen, mit einer Messingtafel versehen und werden in öffentliche Gehwege bündig eingelassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 wenden.