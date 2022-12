Ludwigshafen. Eine Person ist am Freitagnachmittag aufgrund eines ausgetretenen Stoffes im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte das Produkt o-Tolunitril eingeatmet, teilt der Chemiekonzern mit. Dieses verursacht Hautreizungen und wirkt auf Wasserorganismen langfristig schädlich. Die Ursache des Austritts sei bislang unklar. Im unmittelbaren Umfeld wurden erhöhte Messwerte festgestellt. Außerhalb des Werksgeländes bestehe keine Gefahr.

