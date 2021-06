Störung am Rathaus - Straßenbahnen werden umgeleitet

Ludwigshafen. Aufgrund einer Störung an der Haltestelle Rathaus wird der Straßenbahnverkehr in Ludwigshafen am Samstagabend umgeleitet. Wie die Rhein-Neckar Verkehr GmbH auf Twitter mitteilte, betrifft dies die Linien 6, 6a und 7. Für den von der Störung betroffenen Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Oppau wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Es komme zu Verspätungen und Fahrtausfällen.

AdUnit urban-intext1

#Achtung #Störung #LU Aufgrund einer Störung an der (H) LU Rathaus müssen die #L6 #L6A #L7 umgeleitet werden. Es kommt zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Für den entfallenden Abschnitt Berliner Platz <> Oppau ist ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet. pic.twitter.com/NBaQmMq48A — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) June 26, 2021