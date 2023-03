Ludwigshafen. Falsch entsorgte Hundekotbeutel belasten die Kanalisation in Ludwigshafen. Besitzerinnen und Besitzer der Vierbeiner würden die Hinterlassenschaften der Tiere statt in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter häufig in Gullys entsorgen, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Diese unsachgemäße Entsorgung belastet die Sinkkästen mit schwerwiegenden und unappetitlichen Folgen für die Wartung des Entwässerungssystems“, heißt es aus dem Rathaus.

Beutel werden per Hand entfernt

Die Hundekottüten samt Inhalt sammeln sich nach den Angaben der Stadt in den Schmutzabfangeimern und verfangen sich dabei in dessen Entwässerungsschlitzen. Die unter dem Gullydeckel angebrachten Behälter dienen eigentlich dazu, gröberen Schmutz wie Äste oder Blätter aufzufangen, damit keine Verstopfung entsteht.

Insbesondere Mitarbeitende des Bereichs Stadtentwässerung und Straßenunterhalt beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) würden unter den Umständen leiden. Diese müssten die Beutel mit der Hand entfernen, damit der verstopfte Schmutzabfangeimer wieder funktionstüchtig wird. Auch würden die Beutel oft aufreißen, sodass sich die stinkenden Hinterlassenschaften unkontrolliert verteilen.

Der WBL appelliert an Hundebesitzer und -besitzerinnen, im Sinne einer funktionierenden Stadtentwässerung und zum Schutz der Mitarbeitenden die Hundekotbeutel nicht in Gullys, sondern in jeweils in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen. red/kpl