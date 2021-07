Stets das Wohl anderer Menschen im Sinn: Ludwigshafener erhält Verdienstmedaille

Ludwigshafen. Hohe Würdigung für einen Ludwigshafener: Der 84-jährige Jürgen Speck ist mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. Sie wird vom Bundespräsidenten verliehen und wurde Speck stellvertretend für Frank-Walter Steinmeier vom Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, überreicht – für seine langjährigen verdienstvollen Tätigkeiten auch auf Bundesebene. „Sie haben Ihr Wirken immer auf das Wohl anderer Menschen ausgerichtet. Ihr Charakter ist geprägt von Nächstenliebe und dem ,Da-sein’ für andere Menschen“, sagte dieser in seiner Laudatio. Der Ludwigshafener fülle den Pfadfinderspruch „Jeden Tag eine gute Tat“ bis heute mit Leben.

Speck hat sich auf vielfältige Weise für Menschen engagiert, sei es in der christlichen Pfadfinderschaft, als Sozialarbeiter bei der Diakonie Ludwigshafen, als Vorsitzender der Gesamtmitarbeitervertretung oder im Presbyterium Ludwigshafen-Süd.

Seit früher Kindheit aktiv

An Veranstaltungen der christlichen Pfadfinderschaft hat der Geehrte seit seiner frühen Kindheit teilgenommen, später arbeitete er intensiv in der Gruppenleitung und verschiedenen Gremien mit. Von 1963 bis 1972 war er Landesmarkführer der christlichen Pfadfinderschaft Rheinland-Pfalz. Für die junge Generation setzte er sich im Jugendhilfeausschuss, im Stadtjugendring, in der Landesjugendkammer der Evangelischen Jugend der Pfalz, beim Landesjugendring und bei der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz ein.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung absolvierte er ein Studium der Sozialarbeit. Als Sozialarbeiter war er für die Diakonie Ludwigshafen tätig und bot ehrenamtlich Kurse für Diakoniehelferinnen und -helfer an. Darüber hinaus hat Speck das „Kita-Plenum“ ins Leben gerufen, ein Netzwerk, das bereits in den 1980er Jahren Eltern, Vertreter der Kirchengemeinde und pädagogische Fachkräfte an einen Tisch holte. Auf Bundesebene engagierte sich der 84-Jährige bis 1995 als Vorsitzender der Gesamtmitarbeitervertretung und Mitglied im Vorstand der „Ständigen Konferenz“ auf EKD-Ebene. Im Presbyterium LU-Süd ist er aktuell berufener Ehrenpresbyter. Er arbeitet in der Bezirkssynode und engagiert sich in vielen Arbeitskreisen. Zum 55-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde Ludwigshafen Süd hat er eine 250-seitige Dokumentation verfasst.

Nicht nur für die Jugend, auch für ältere Menschen hat Speck zahlreiche Aktionen und Programme organisiert. „Das ehrenamtliche Wirken von Jürgen Speck zum Wohle der Allgemeinheit war über Jahrzehnte lang geprägt von Durchhaltevermögen und Kontinuität“, schließt die Mitteilung der SGD Süd. jei