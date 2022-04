Sternstraße in Ludwigshafen wird saniert - Sperrung ab Montag

Ludwigshafen. Die Sanierung der Sternstraße in Ludwigshafen wird fortgesetzt. Für den ersten der sechs Bauabschnitte ist es laut Stadtverwaltung notwendig, die Sternstraße im Abschnitt zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße ab 25. April bis voraussichtlich 8. Mai in Fahrtrichtung Brunckstraße zu sperren. Im zweiten Bauabschnitt im Zeitraum von 9. bis 22. Mai erfolgt die Sperrung in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Eine örtliche Umleitung über die Industriestraße und Kopernikusstraße zur Sternstraße beziehungsweise in die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer werden im ersten Bauabschnitt auf die Gegenseite übergeleitet. Im zweiten Bauabschnitt sind Fußgänger und Radfahrer nicht betroffen. Über die weiteren Bauabschnitte will die Stadtverwaltung zeitnah informieren. Die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten betragen insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.

Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht beim Bereich Tiefbau der zuständige Projektleiter Georges Gaspary Mekui-Kuiate unter der Telefonnummer 0621/5 04 66 30 als Ansprechpartner zur Verfügung. Informationen zu Baustellen sind auch auf dem Stadtplan der städtischen Homepage unter https://stadtplan.ludwigshafen.de/ verfügbar.

Änderungen für drei Buslinien

Die Sanierung hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 70, 89 und 90 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Von Montag, 25. April, bis einschließlich Sonntag, 8. Mai (Betriebsende), fahren die Busse der Linien 70, 89 und 90 ab der Haltestelle Froschlache (Steig der Linie 71) eine Umleitung über Industrie- und Kopernikusstraße mit Halt an den Haltestellen Burbacher Straße und Völklinger Straße.

Die reguläre Haltestelle Froschlache der Linien 70, 89 und 90 sowie die Haltestellen Bexbacher Straße und Saarbrücker Straße können nicht angefahren werden und entfallen, teilt die rnv mit. Für die Haltestelle Saarbrücker Straße wird eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Sternstraße/Keplerstraße eingerichtet. red/sko

Baustellen-Info: https://stadtplan.ludwigshafen.de/

