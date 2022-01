Steinruck tritt wieder an

Ludwigshafen. Jutta Steinruck (SPD) will langfristig Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen bleiben. In einem Interview mit dieser Redaktion kündigte die 59-Jährige an, bei der Wahl im Jahr 2025 erneut antreten zu wollen. „Es tut sich so viel in der Stadt, was in den vergangenen Jahren auf den Weg gesetzt wurde. Das ist total spannend. Ich will selbst als Oberbürgermeisterin erleben, wie das zum Leben erwacht“, sagte sie mit Blick auf die Großprojekte rund um Hochstraßen und Rathaus-Center.

Auf die Schließung des Einkaufszentrums mit Verwaltungssitz blickt die Sozialdemokratin in dem Gespräch anlässlich der Halbzeit ihrer achtjährigen Amtsperiode mit einer Mischung aus Wehmut und Vorfreude. Sie sei sehr gespannt auf die Entwicklung des neuen Stadtteils entlang der Helmut-Kohl-Allee. „Es soll ein modernes, nachhaltiges Quartier werden. Lebensqualität mitten in der Stadt“, so die Verwaltungschefin. In der Standort-Frage für ein neues Rathaus positionierte sich Steinruck deutlich: „Mein Traum-Rathaus, das sage ich ganz öffentlich, steht am Berliner Platz.“ Ob sich dies realisieren lässt, wird sich bald zeigen. Spätestens bis Sommer will die Verwaltung dem Stadtrat „valide Alternativen“ vorstellen. jei