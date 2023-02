Steinruck entschuldigt sich nach Rede

Ludwigshafen. Nach ihrer umstrittenen Rede zur Haushaltssituation der Stadt hat sich Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag öffentlich entschuldigt. „Ich stelle mit aller Selbstkritik fest, dass ich meine Intention nicht deutlich zum Ausdruck gebracht habe und über das Ziel hinausgeschossen bin“, schrieb sie in einer Erklärung. „Letztendlich habe ich durch mein Vorgehen zu Irritationen und Unmut beigetragen, die der Sache nicht dienen.“

Wie berichtet, hatte Steinruck am Montag im Zusammenhang mit dem von der Kommunalaufsicht auferlegten Sparzwang die Finanzpolitik der Vergangenheit kritisiert und den Fraktionen Vorwürfe gemacht. Eine kurzfristig von ihr vorgelegte Sparliste beinhaltete tiefgreifende Veränderungen in der Verwaltung, etwa die Reduzierung von Dezernentenstellen. Diese Liste, mit der sie habe „aufrütteln“ wollen, zog Steinruck nun zurück.

Die CDU griff Steinruck an und stellte in Person von Fraktionschef Peter Uebel die Frage in den Raum, ob die Oberbürgermeisterin ihrer Aufgabe noch gewachsen sei. jei