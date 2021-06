Starkregen über Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Telefone in der Integrierten Leitstelle Vorderpfalz haben nach Auskunft der Polizei am Montag ab 18.30 Uhr nicht mehr still gestanden. Im Einzugsgebiet der Leitstelle wurden 265 Einsätze aufgrund des Starkregens binnen kurzer Zeit erfasst und die zuständigen Feuerwehren alarmiert.

Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen waren 84 Einsätze zu verzeichnen. Der Einsatzschwerpunkt befand sich im Stadtteil Ruchheim. Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Maudach, Oppau und Ruchheim sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr waren dort tätig. 92 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen waren bis Mitternacht damit beschäftigt, Wasser aus Kellern und Wohnungen zu pumpen. Ebenso wurden umgestürzte Bäume entfernt.

Eher ruhig ging es unterdessen für die Polizei zu. Nach Auskunft eines Sprechers wurden die Beamten nur zu einer Handvoll Einsätze gerufen: Zwei Alarmanlagen mussten abgeschaltet werden, ein Autoanhänger hatte sich selbstständig gemacht und einen kleinen Sachschaden verursacht sowie die B271 bei Bad Dürkheim wegen leichter Verschmutzungen durch Schlamm der angrenzenden Weinberge abgesichert werden. Der Gesamtschaden bei allen Vorkommnissen belaufe sich auf weniger als 5000 Euro. In Landau ging zudem keine einzige Meldung ein.