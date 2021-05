Stark Alkoholisierter randaliert am Hauptbahnhof

Ludwigshafen. Ein stark alkoholisierter Mann soll am Ludwigshafener Hauptbahnhof randaliert haben. Wie die Polizei mitteilte, fand sie bei dem Vorfall am Mittwochmorgen vor Ort einen auf dem Boden liegenden Mann vor. Er habe sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Er durfte seinen Rausch zu seinem eigenen Schutz in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Nach Meldung von Zeugen soll der Mann zuvor umstehende Personen belästigt und gegen Türen getreten haben.

