Stark alkoholisierter 22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss gegen Absperrpfosten

Ludwigshafen. Ein 22-jähriger Autofahrer hat unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehend einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,94 Promille und der Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht.

Am Samstag gegen 4.25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Wegelnburgstraße in Ludwigshafen gemeldet. Ein PKW war im Bereich des Franz-Heller-Platzes gegen einen Absperrpfosten gefahren. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 22-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen und Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.