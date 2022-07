Stahl neuer Beauftragter

Ludwigshafen. Peter Stahl (Bild) ist neuer ehrenamtlicher Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Ludwigshafen. Der Stadtrat wählte ihn am Montag einstimmig zum Nachfolger von Hans-Joachim Weinmann, der am 8. November 2021 verstorben war. Der 67-jährige Stahl ist Vorsitzender der Behinderten-Sportvereinigung (BSV) Ludwigshafen und Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen. Er tritt die neue Aufgabe zum 1. August an. „Ich freue mich darauf und will mein Bestes geben“, sagte Stahl in einer kurzen Vorstellung.

Der verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne hatte bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2018 insgesamt 48 Jahre lang für die BASF gearbeitet. Als die Stadt auf ihn zugekommen sei, habe er sich mit seiner Frau besprochen und dann wenige Tage später eingewilligt, sagte er. Laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) seien verschiedene Menschen angesprochen worden, „die wir für fähig hielten“. jei (Bild: BSV)