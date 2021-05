Stadtstraße soll Namen Kohls tragen

Ludwigshafen. Die CDU in Ludwigshafen nimmt einen neuen Anlauf, um Helmut Kohl zu ehren. In der kommenden Sitzung des Stadtrats will die Fraktion einen Antrag einbringen, die geplante Stadtstraße nach dem im Juni 2017 verstorbenen Altkanzler und Ehrenbürger der Stadt zu benennen. Das bestätigte Fraktionschef Peter Uebel auf Anfrage. Ein erster Anlauf zur Umbenennung der Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee war 2017 an massiven Protesten von Geschäftsleuten und Anwohnern gescheitert.

AdUnit urban-intext1

Die Stadtstraße, die in einigen Jahren die marode Hochstraße Nord ersetzen soll, sei in mehrfacher Hinsicht für diese Würdigung geeignet. Sie führe in Richtung Rhein, der ein Symbol des geeinten Europas sei, für das Kohl ein Wegbereiter war. Und da es keine Anwohner und ansässigen Geschäfte gebe, entstehe kein bürokratischer Aufwand wie bei der Umbenennung einer bestehenden Straße. Der Vorschlag sei in Absprache mit der Witwe Maike Kohl-Richter erfolgt. „Wir hoffen, dass die Idee von einer breiten Mehrheit getragen wird“, so Uebel. jei