Stadtradeln für ein gutes Klima

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich zum dritten Mal an der Aktion Stadtradeln. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung zu setzen und Spaß am Radeln zu haben – auch in Ludwigshafen. Die Chemiestadt ist laut einer Mitteilung vom 6. bis 26. September mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder des Stadtrates sowie Personen, die in Ludwigshafen arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad sammeln.

Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, um Spaß und Begeisterung am Radfahren zu fördern. Gesucht werden dabei die aktivsten Kommunen und die fleißigsten Teams. Kilometer können nur in den besagten drei Wochen gesammelt werden, ob beruflich oder privat. Auch außerhalb der Stadt geradelte Strecken zählen. Die Kilometer können online unter stadtradeln.de/ludwigshafen oder über eine App eingetragen werden.

Für die Kampagne sucht Ludwigshafen auch wieder nach Stadtradel-Stars. Diese werden 21 Tage lang auf ihr Auto verzichten und vollständig auf das Fahrrad umsteigen. Über ihre Erfahrungen berichten sie in einem Stadtradeln-Blog. Interessierte können sich unter Telefon 0621/504-34 54 oder per E-Mail an ellen.schlomka@ludwigshafen.de melden. Im ersten Stadtradeln-Jahr 2019 beteiligten sich in Ludwigshafen 1094 Personen, vergangenes Jahr waren es 1408. Sie erradelten 2020 insgesamt 276 217 Kilometer. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hofft auch in diesem Jahr auf eine rege Teilnahme.