Stadtpark auf der Parkinsel bleibt noch gesperrt

Ludwigshafen. Trotz eines fallenden Pegels bleibt der Stadtpark auf der Ludwigshafener Parkinsel nach dem Hochwasser weiter gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, ist der Boden durch die Wassermassen stark aufgeweicht, worunter die Standfestigkeit der Bäume leidet. Eine Öffnung des Areals könne erst nach einer Freigabe durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, erfolgen. Auch am Rehbach werden die Sperrungen noch einige Tage bestehen bleiben. Der Höchstwasserstand des Rheins wurde in Ludwigshafen am Sonntag, 9.15 Uhr, mit 7,44 Metern erreicht. Noch am Montag sollte der Wert die Sieben-Meter-Marke unterschreiten.

