Ludwigshafen. Der Stadtpark auf der Parkinsel kann nach der Überflutung voraussichtlich am Freitag, 19. Februar, ab 12 Uhr wieder geöffnet werden, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Sechs Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe kontrollierten die Bäume, nachdem die vereisten Flächen aufgetaut sind. Sie schauten nach, ob es Dehnungsrisse im Bereich der Wurzeln gibt. Diese treten laut Verwaltung auf, wenn das Wasser Erdbestandteile herausgewaschen hätte und der Baum etwa durch Wind wackeln würde. Zudem achteten die Kontrolleure darauf, ob sich Bäume nach dem Hochwasser schräg gestellt haben. „Gegebenenfalls wird ein Zugverfahren oder ein Entlastungsschnitt durchgeführt. Schlimmstenfalls muss ein Baum gefällt werden“, so die Verwaltung.

AdUnit urban-intext1

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen geht davon aus, dass die Kontrolle bis Freitagmittag beendet ist. Der Stadtpark war Ende Januar gesperrt worden.