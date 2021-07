Stadtpark ab Dienstag offen

Ludwigshafen. Nach der Hochwasser-bedingten Sperrung wird der Stadtpark auf der Ludwigshafener Parkinsel am Dienstag, 27. Juli, ab etwa 13 Uhr wieder freigegeben. Das teilte die Verwaltung am Montag mit. Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) hätten die Baume auf ihre Standfestigkeit kontrolliert. Nun werde noch das Treibholz kleingesägt und abgefahren. Besonderes Augenmerk legten die Kontrolleure auf Dehnungsrisse im Boden am Fuß der Bäume, die auftreten, wenn Wasser Erdbestandteile herauswäscht. Die Standfestigkeit wird so beeinträchtigt.

