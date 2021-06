Wer an Modetrends und eine lebendige Innenstadt denkt, dem kommt heutzutage nicht zwangsläufig sofort Ludwigshafen in den Sinn. Bei einer Reise in die Vergangenheit kann sich das aber schnell ändern. So nimmt das Stadtmuseum Interessierte ab Freitag, 2. Juli, mit auf einen Streifzug durch rund 40 Jahre Geschäftskultur, Mode und Zeitgeist in der Stadt. „Modetrends & Geschäftswelten in

...