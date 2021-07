Stadtfest in Ludwigshafen - Lukom nimmt Abstand von Alternativ-Event

Ludwigshafen. Dass das Ludwigshafener Stadtfest auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden würde, war recht früh klar. Jetzt hat die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) auch einer kleineren Alternativ-Veranstaltung, die zwischenzeitlich im Raum stand, eine Absage erteilt. „Die Lukom wird 2021 keine Veranstaltung wie das Ludwigshafener Stadtfest in kleinerem Zuschnitt durchführen“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. „Dennoch suchen wir mit unseren Partnern ständig nach Realisierungsmöglichkeiten für sinnvolle Veranstaltungen, die der jeweils aktuellen Pandemielage entsprechen.“

Dabei hat die Lukom auch ein besonderes Auge auf die Fußball-EM und deren Folgen mit potenziell erhöhten Infektionszahlen. Aus den aktuellen Entwicklungen folgere sie, „dass wir weiterhin vorsichtig und zurückhaltend agieren müssen“, so der Sprecher. Die Stadt Ludwigshafen hatte vor wenigen Wochen eigene Veranstaltungen bis Ende August komplett ausgeschlossen. Nachdem die Fallzahlen deutlich sanken, wurde diese Regelung jedoch wieder aufgehoben.