Stadtbibliothek Ludwigshafen bietet „filmfriend“-Portal an

Ludwigshafen. Mehr als 3500 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme – das bietet die Stadtbibliothek Ludwigshafen ab dem 1. November. Denn dann ergänze die Bibliothek ihre digitalen Angebote um „filmfriend“, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das Filmportal biete Filme und Serien für Filmliebhaber und Cineasten, Familien, Kinder und Jugendliche. Nutzer der Bibliothek haben laut Stadt unbeschränkten Online-Zugang zu allen Filmen. Die Anmeldung erfolgt mit Ausweisnummer und Passwort der Bibliothek. Dabei wird auch die Altersfreigabe für Kinder automatisch geprüft.

Jeden Monat finden sich rund 30 neue Filme und Serien auf der Plattform, ausgewählt und redaktionell betreut von der Firma filmwerte GmbH. Alle Filme können auf dem Fernseher mit einer App für Android TV, Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast gestreamt werden. Alternativ ist die Nutzung auch auf PC/ Mac, Tablet oder Smartphone über den Internetbrowser oder in einer mobilen App möglich.

Einführung in Angebot

Passend zum Start von „filmfriend“ bietet die Stadtbibliothek am Mittwoch, 2. November, 16.30 Uhr, eine Online-Einführung in das Filmportal an. Expertin Karina Arena zeigt Schritt für Schritt, wie das Portal zu nutzen ist und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fragen zu dem neuen Angebot zu stellen. Die Einführung wird über das Webkonferenz-System BigBlueButton stattfinden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Den Link zur Teilnahme erhalten die Interessierten im Anschluss an die Anmeldung per Mail.