Ludwigshafen. Nach fast dreimonatiger Schließung ist die Ludwigshafener Stadtbibliothek wieder zugänglich. Pandemie-bedingt waren zuletzt nur noch die Online-Services nutzbar. „Seit Wiedereröffnung zählen wir rund 250 Besucher am Tag“, sagt Tanja Weißmann und sieht darin einen „verhaltenen Auftakt“. In normalen Zeiten kämen bis zu 800 Bürger täglich in die 1875 gegründete Einrichtung, die eine Erwachsenenbibliothek, die Kinder- und Jugendbibliothek sowie eine Vielzahl an modernen Medien beherbergt. Im Moment regiere die Unsicherheit. „Alles steht und fällt mit der Corona-Situation“, weiß die Diplom-Bibliothekarin, die die Einrichtung seit 2015 leitet. Laufend stimme man daher die eigenen Planungen mit der gerade gültigen Corona-Schutzverordnung ab. Die Infektionszahlen in der Stadt habe man stets im Blick.

Dass nach der am 15. Dezember beschlossenen Zwangspause nun ein erster Öffnungsschritt gegangen werden konnte, freut in der Bismarckstraße nicht nur die Mitarbeiter. „Ich bin heilfroh, dass wieder auf ist“, erzählt Konrad Braun beim Durchstöbern der Bücherregale im zweiten Obergeschoss. Der Ludwigshafener ist zum ersten Mal seit langem wieder vor Ort und kann dem „viel ruhigeren“ Betrieb durchaus etwas Positives abgewinnen. Seit jeher sei er ein „eifriger Besucher“ gewesen und wolle dies auch künftig wieder sein. Die Buchleihe findet bei Konrad Braun nur auf klassischem Wege statt – Bücher werden von Hand aus dem Regal geholt. Auf das Online-Angebot hat er nicht zurückgegriffen – im Gegensatz zu rund 1500 Bürgern, die ihre gewünschten Medien per Internet bestellt haben.

Leiterin Tanja Weißmann begrüßt wieder Besucher. © Dirk Timmermann

„Abgeholt werden die verpackten Buchpakete im Bürgermeister-Reichert-Haus“, erklärt Tanja Weißmann. Dieser Service, von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr verfügbar, solle weiterlaufen. Zu den stark nachgefragten Online-Offerten gehörte auch das Angebot an E-Medien. Mehr als 5000 internationale Tageszeitungen und Zeitschriften können allein über den „PressReader“ bezogen werden. Darüber hinaus fanden zwischen Dezember und März digitale Workshops statt.

Sofern die Situation stabil bleibt, sind weitere Schritte in Richtung Normalität geplant: Dann sollen die Lern- und Arbeitsplätze wieder zur Verfügung stehen, außerdem die Notebook-Ausleihe – wichtig für Schüler, die ihren Unterricht derzeit in Teilpräsenz wieder aufnehmen. Mehr als 40 Laptops sind für die Präsenznutzung bestimmt. Um Zugriff auf die Geräte zu erhalten, ist ein Bibliotheksausweis notwendig, der 18 Euro kostet. Das „Ideenw3rk“ gilt als Herzstück des Hauses. In dem Bereich gibt es fast alles, was das (medien-)technische Herz begehrt, vom 3D-Drucker bis zum Schallplattendigitalisierer. Tanja Weißmann hofft, dass hier bald wieder in Gruppen gearbeitet wird.

Was Weißmann umtreibt, ist die Unklarheit in Bezug auf Veranstaltungen. Seit einem Jahr müsse man Programmpunkte immer wieder verschieben. Wenn alles gut laufe, so könnte jedoch im Herbst ein großes Ereignis bevorstehen: Die Ludwigshafener Kinderliteraturtage, ursprünglich für Oktober 2020 angesetzt, sollen sowohl in der Zentral- als auch in den Stadtteilbibliotheken ihren Platz finden.