Stadt zahlt 88 000 Euro

Ludwigshafen. Die Kosten für das Ludwigshafener Blies-Festival liegen jetzt auf dem Tisch. Die Stadt trägt nach eigenen Angaben einen Anteil von 88 000 Euro an der Techno-Veranstaltung, die am 4. September 2021 erstmals in Ludwigshafen ausgetragen worden war. Mit den nun vorgetragenen Kosten ist klar, dass die Stadt innerhalb der selbst gesetzten Grenze von 90 000 Euro geblieben ist. Die Veranstaltung hat im Sommer für Schlagzeilen gesorgt und wird voraussichtlich auch im Kulturausschuss in der kommenden Woche wieder Thema sein. Zum einen weil der Sohn von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) Mitgesellschafter einer Firma (Hardworksoftdrink) ist, über deren Konto die Finanzen abgewickelt wurden, und zum anderen, weil aus Sicht von Mitgliedern des Kulturausschuss Transparenz in der Planungsphase fehlte. sal

